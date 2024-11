Embaixador Mauricio Lyrio, sherpa do Brasil no G20, faz balanço do evento

Com o fim da cúpula do G20, a expectativa é em relação ao cumprimento das metas globais assumidas no Rio de Janeiro e até mesmo sobre possíveis avanços em relação ao que foi debatido pelos líderes mundiais. O embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, sherpa do Brasil no G20, fez um balanço do encontro. O diplomata disse que o grande resultado foi trazer para o debate entre os líderes das nações mais ricas do planeta os temas sociais e ambientais.