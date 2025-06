Emocionante, primeiro jogo da NBA tem cesta da vitória marcada no último segundo

O primeiro jogo da final da NBA, a liga de basquete norte-americana, foi emocionante. A cesta da vitória foi marcada no último segundo. O Oklahoma City Thunder, que jogava em casa, liderou o placar durante todo o jogo. Mas, nos segundos finais, o Indiana Pacers virou o placar com uma cesta de Tyrese Haliburton, craque do time, com o cronômetro praticamente zerado. Final 111 a 110. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo.



