Empresário rival do PCC é assassinado a tiros no aeroporto de Guarulhos (SP); veja imagens do ataque

Na tarde desta sexta (8), um empresário foi assassinado a tiros na entrada de um terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos, era suspeito de matar dois homens ligados à facção criminosa PCC. Segundo a Polícia Militar, cinco homens armados com fuzis e metralhadoras passaram em um carro e atiraram na direção do empresário, morreu no local. Dois homens e uma mulher também foram baleados e ficaram feridos.