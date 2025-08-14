Empresário suspeito de matar gari passa por audiência e tem prisão convertida para preventiva

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar um gari durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte, passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida para preventiva. Novas imagens - divulgadas nesta quarta-feira (13) - mostram o gari ferido, logo depois de ser baleado. Este vídeo ajudou a polícia a identificar o carro do suspeito. Ele foi gravado por um dos garis, logo depois que Laudemir de Souza Fernandes foi baleado. O juiz destacou a gravidade, o motivo fútil e a frieza na execução do crime, além do acusado já responder por lesão corporal grave contra a ex-mulher, em São Paulo. O jornalismo da RECORD teve acesso ao vídeo da audiência. Renê nega participação no assassinato e diz que o carro identificado pela polícia não é dele. A Polícia Civil quer saber se a arma usada no crime é da mulher de Renê, que é delegada. Ela também é investigada pela Corregedoria da corporação.



