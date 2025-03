Especialistas ouvidos pelo JR avaliam impacto de medida do governo para reduzir preços dos alimentos

O governo ainda não decidiu quando começa a valer a isenção do imposto de importação para reduzir os preços de alimentos. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam se a medida pode ter impacto positivo no bolso do consumidor. O governo decidiu zerar as alíquotas de importação de dez produtos. Entre eles, carne, café, açúcar, milho, óleo de girassol e massas. A medida foi discutida com representantes do setor de alimentos, como a Associação das Indústrias Exportadoras de Carnes. Em nota, a Associação Brasileira dos Supermercados manifestou apoio à proposta e afirmou que ela pode contribuir para diminuir preços e o custo de vida, especialmente, das famílias de baixa renda.



