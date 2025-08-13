Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo

É gravíssimo o estado de saúde da sargento da Marinha baleada, no Rio de Janeiro. Ela estava grávida e, no fim da tarde, perdeu o bebê. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Dona Eliane acompanha com angústia o estado de saúde da filha. Ela disse que Juliana da Silva Oliveira, de 37 anos, e o marido se mudaram de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por causa da violência. Mas, ao voltarem à região para visitar a família, foram abordados por criminosos. A sargento da Marinha, grávida de quatro meses, foi baleada na região da bacia e na perna esquerda. Ela passou por cirurgia e está em estado gravíssimo. No fim da tarde, os médicos avisaram à família que o bebê não resistiu. Câmeras de segurança flagraram, quando uma moto com dois criminosos parou ao lado do carro da vítima, que estava no banco do carona. Logo depois, um dos suspeitos disparou. Nesta terça-feira (12), quatro homens foram presos e dois menores apreendidos por tráfico de drogas, em uma comunidade da região. Os policiais apuram se o grupo tem envolvimento na ação criminosa. A polícia ainda investiga a motivação do crime e analisa as imagens das câmeras de segurança. Embora a hipótese de assalto não seja descartada, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.



