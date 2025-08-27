Estados Unidos voltam a exigir entrevistas presenciais para pedidos de vistos estudantis

Os Estados Unidos voltaram a exigir entrevistas presenciais para os pedidos de vistos estudantis. Uma outra mudança é que, a partir de agora, os estudantes devem deixar as redes sociais com perfis públicos, para que sejam analisadas. A medida vale para vistos F, M e J. A partir de 2 de setembro, as entrevistas vão ser obrigatoriamente presenciais para a maioria dos solicitantes. Ao exigir que os perfis nas redes sociais sejam públicos, o governo americano quer ter certeza de que o estilo de vida da pessoa é compatível com o visto solicitado e ainda verificar se ela publica mensagens contra os Estados Unidos ou antissemitas.



