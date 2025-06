Estelionatários usam vídeos de IA hiper-realistas para enganar pessoas com produtos que não existem

As ferramentas de inteligência artificial estão cada vez mais avançadas e geram vídeos hiper-realistas, que só os profissionais conseguem diferenciar o que é real do que é falso. Isso virou uma oportunidade para estelionatários. Em São Paulo, uma suposta loja criou até funcionários com inteligência artificial para enganar consumidores com produtos que não existem. Além dos produtos e funcionários não existirem, o CNPJ da suposta empresa também é falso. Para dar mais credibilidade ao negócio, os estelionatários indicaram, nas redes sociais, que a loja física funcionava em uma rua, na zona norte de São Paulo. Diante da dificuldade em saber o que é real ou não, a dica é sempre desconfiar quando os preços são muito baixos.



