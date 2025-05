Estiagem coloca mais de 300 cidades gaúchas em situação de emergência

Mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência por causa da estiagem, apesar das tempestades que atingiram regiões do estado nos últimos dias. A seca já causa racionamento de água no sul gaúcho e vai prejudicar a safra de grãos deste ano. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima uma safra de 33,5 milhões de toneladas de grãos no estado em 2025; uma queda de quase 9%, puxada, principalmente, pela soja.



