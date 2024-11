Estudante com mochila do Fluminense perde Enem após ser furtado por torcedores do Flamengo

No Rio de Janeiro, um estudante perdeu a prova do Enem após ter a mochila e os documentos furtados por torcedores do Flamengo. O crime aconteceu porque a bolsa do jovem era do Fluminense. Thierry Muniz Soares, de 17 anos, seguia com os amigos para o local do exame, nas proximidades do estádio do Maracanã, quando foi cercado por flamenguistas. Mesmo após conseguir uma cópia do RG autenticada, Thierry não foi autorizado a entrar no colégio para fazer o exame.