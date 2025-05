Estudantes empatam em todos os critérios em processo seletivo, incluindo dia e horário de nascimento

Duas estudantes empataram em um processo seletivo para uma vaga no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Neste caso, o critério de desempate é a idade. A coincidência, no entanto, é que as duas nasceram no mesmo dia e exatamente no mesmo horário. Neste caso, é necessário sortear a vencedora. Nesta terça-feira (06), o resultado foi publicano no Diário Oficial, e Ana Luiza garantiu a vaga.



