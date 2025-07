Estudo prevê que uso de canetas emagrecedoras pode injetar R$ 30 bilhões na economia do Reino Unido

Um estudo britânico calculou que o uso das chamadas canetas emagrecedoras pela população obesa do Reino Unido pode injetar R$ 30 bilhões por ano na economia do país. A relação traçada na pesquisa é simples: quanto mais saudáveis, mais as pessoas produzem no trabalho. Os cientistas analisaram dados de mais de 2.600 pacientes. Os que tomaram a "semaglutida" conseguiram trabalhar, em média, cinco dias a mais por ano no serviço e ainda realizaram outras 12 jornadas extra de trabalho voluntário ou doméstico.



