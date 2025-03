EUA anunciam isenção de taxas a montadoras de veículos do México e Canadá por um mês e mercado reage

A Casa Branca anunciou, nesta quarta (5), que as montadoras de veículos do México e do Canadá serão isentas de tarifas durante um mês. A notícia repercutiu no mercado financeiro. O dólar caiu 2,71%, cotado a R$ 5,75. Já o Ibovespa subiu 0,2%, aos 123 mil pontos.



