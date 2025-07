EUA: secretário de Comércio diz que produtos não produzidos no país podem ficar de fora do tarifaço

O secretário de comércio dos Estados Unidos disse nesta terça-feira (29) que produtos não produzidos no país podem ficar de fora do tarifaço. Senadores brasileiros, que estão nos Estados Unidos para tentar discutir as tarifas, se reuniram com parlamentares americanos. A tentativa é mostrar que a taxação traz prejuízo para os dois países.



