Ex-companheira de professora encontrada morta em SP é presa por suspeita de encomendar o crime

A Polícia Civil de São Paulo concluiu que cinco pessoas estão envolvidas no assassinato da professora de Matemática, que desapareceu depois de sair para buscar os filhos. Os investigadores apontaram a ex-companheira da vítima como a mandante do crime. Ela teria inventado uma falha mecânica para atrair a vítima. Câmeras registraram o momento em que um homem e uma mulher abandonaram o carro da professora Fernanda Bonin, no dia do desaparecimento. Em seguida, os dois fugiram por uma viela. deNtro do veículo, os peritos encontraram uma faca e um celular e foi uma impressão digital na porta que ajudou a polícia a identificar o suspeito. A Justiça analisa ainda outros dois mandados de prisão, apresentado pelos investigadores.



