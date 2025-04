Ex-deputado George Santos é condenado a sete anos de prisão nos EUA

O ex-deputado George Santos foi condenado a sete anos e dois meses de prisão, nos Estados Unidos. O júri em Nova York considerou que ele cometeu os crimes de roubo de identidade e fraudes eletrônicas, como desvio de seguro-desemprego e irregularidades no financiamento de campanha. George Santos é filho de brasileiros e foi expulso do Congresso no ano passado. O ex-deputado admitiu os crimes e tem três meses para começar a cumprir a pena.



