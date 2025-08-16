Ex-diretor da PRF é condenado por uso político da corporação nas Eleições de 2022

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi condenado por uso político da corporação nas eleições presidenciais de 2022. A decisão, por unanimidade, é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De acordo com o Ministério Público, ele usou a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para promover o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Silvinei ainda vai ter pagar multa de quase R$ 550 mil. Ainda cabe recurso.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!