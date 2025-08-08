Ex-jogador das categorias de base do Botafogo é preso depois de atropelar quatro pessoas no RJ

Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, ex-jogador das categorias de base do Botafogo, foi preso depois de atropelar quatro pessoas, no Rio de Janeiro. Uma delas morreu no fim da tarde e outra está internada em estado grave. O Jornal da Record obteve imagens exclusivas do carro passando em alta velocidade por uma lombada e desviando de outros veículos que pararam no semáforo.



