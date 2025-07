Ex-ministro dos Transportes da Rússia morre horas depois de ser demitido por Putin

O ex-ministro dos transportes da Rússia morreu, horas depois de ser demitido por Vladimir Putin. Roman Starovoit foi encontrado dentro do carro, com um ferimento provocado por arma de fogo. A suspeita da polícia é que ele tenha tirado a própria vida. Román era suspeito de desvio de verba pública. O governo da Rússia disse que o caso está sendo investigado.



