Exército de Israel atinge mais de cem alvos do Hamas na Faixa de Gaza

O Exército de Israel avançou com as operações na Faixa de Gaza. Somente nas últimas 24 horas, mais de cem alvos do Hamas foram atingidos. É uma estratégia para enfraquecer ainda mais o grupo terrorista, que agora também enfrenta uma grave crise financeira. Os pagamentos que são feitos aos militantes estariam atrasados há pelo menos três meses, e as indenizações às famílias de extremistas mortos, incluindo lideranças do grupo, também deixaram de ser pagas.



