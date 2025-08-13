Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza

O exército de Israel flagrou terroristas do Hamas disfarçados de voluntários de uma organização de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Drones israelenses registraram imagens de homens armados com coletes amarelos. O símbolo da World Central Kitchen, ou cozinha central mundial, também aparece em um adesivo no teto do carro. Depois de confirmar que o veículo não era da organização, as forças israelenses eliminaram os cinco terroristas que aparecem no vídeo. Nesta terça-feira (12), um relatório do governo israelense negou casos de desnutrição em massa na Faixa de Gaza. Segundo o documento, o Hamas manipula números e altera as causas de mortes. Nos últimos dias, aviões lançaram ajuda humanitária na região. Enviados do Egito, Catar e Estados Unidos elaboram no Cairo uma nova proposta de cessar-fogo. O objetivo é chegar a um acordo antes que o exército israelense inicie uma operação militar na cidade de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou a sugestão dos mediadores de libertar apenas uma parte dos reféns. O premiê disse que Israel vai permitir a saída de palestinos para outros países durante a ofensiva militar. Netanyahu afirmou que não será uma expulsão, mas uma alternativa para quem quer deixar a região.



