Exército de Israel recupera corpos de mais dois reféns durante operação na Faixa de Gaza

O exército israelense recuperou os corpos de mais dois reféns durante uma operação na Faixa de Gaza. O primeiro já teve a identidade revelada. O segundo ainda passa por um processo de identificação. Ilan Weiss foi morto na manhã de 7 de outubro de 2023, ao defender os vizinhos do Kibbutz be'eri. Ele teve o corpo levado pelos terroristas do Hamas. A mulher e a filha dele também foram sequestradas, mas acabaram libertadas 50 dias depois. Dos 48 reféns que permanecem em poder dos terroristas, Israel acredita que pelo menos 20 estão vivos. O exército declarou que o resgate deles é um dever moral das tropas, que não vão descansar até que todos voltem para casa.

A operação de controle militar da cidade de Gaza começa a tomar forma. Nesta sexta-feira (29), o exército suspendeu na região a trégua nos ataques que estava em vigor nas últimas semanas, entre 10h e 20h. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu divulgou hoje à imprensa internacional um vídeo inédito da invasão terrorista. A gravação foi entregue por uma sobrevivente do atentado, que perdeu o marido e um filho no massacre do Hamas.

As imagens mostram Gil Taasa, de 46 anos, e outros dois filhos correndo para um bunker no quintal de casa. Os três são vistos por um terrorista, que joga uma granada dentro do abrigo. O pai morreu e os filhos carregam sequelas da explosão até hoje. Depois da exibição, Netanyahu declarou: "Vamos vencer essa guerra e garantir que isso nunca mais aconteça".

