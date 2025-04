Exército israelense ocupa parte da Faixa de Gaza na tentativa de libertar reféns do Hamas

O Exército israelense ocupou parte da Faixa de Gaza para tentar libertar reféns do grupo terrorista Hamas. Nesta quarta-feira (2), Israel interceptou dois foguetes que foram lançados do território palestino. O alvo foi a cidade de Sderot, que fica próxima à Faixa de Gaza. Ninguém ficou ferido. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que os militares vão ocupar a região entre as cidades de Rafah e Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.



