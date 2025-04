Explosão em plataforma da Petrobras na bacia de Campos (RJ) deixa 14 feridos; uma pessoa cai no mar

Uma explosão seguida de incêndio feriu 14 pessoas numa plataforma da Petrobras na Bacia de Campos. Dos 176 trabalhadores a bordo, um caiu no mar e foi resgatado por uma embarcação de suporte. Os feridos foram levados inicialmente para um hospital público em Macaé. A Petrobras formará uma comissão para investigar o acidente, enquanto a Agência Nacional do Petróleo acompanha o caso. Em 2001, a plataforma P-36 sofreu explosões semelhantes, resultando em 11 mortes.



