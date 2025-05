Família de Joe Biden avalia como será o tratamento após diagnóstico de câncer

A família do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden avalia como será o tratamento depois de um diagnóstico de câncer. O comunicado do gabinete do ex-presidente de 82 anos informou que exames feitos em Joe Biden na semana passada, confirmaram o diagnóstico de câncer de próstata com metástase óssea em estágio 9, em uma escala que vai até 10. Segundo especialistas, nessa fase não há tratamento capaz de alcançar a cura. Nesta segunda-feira (19), Biden publicou uma foto ao lado da esposa e agradeceu o apoio que tem recebido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!