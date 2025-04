Família de refém israelense divulga imagens inéditas do sequestro pelo Hamas

A família de um refém israelense divulgou imagens inéditas do momento em que ele foi sequestrado por terroristas do Hamas. Nas imagens, o soldado Matan Angrest é retirado de um tanque de guerra, na fronteira entre Israel e Gaza. Ele foi brutalmente agredido e levado para o território palestino. O Exército anunciou que quatro terroristas do Hamas morreram em um ataque no norte de Gaza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!