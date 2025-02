Felipe Melo anuncia aposentadoria do futebol aos 41 anos de idade

O volante Felipe Melo, que no ano passado jogou pelo Fluminense, anunciou nesta sexta (24) que vai se aposentar. Aos 41 anos, o jogador fez o anúncio nas redes sociais. A passagem dele no Fluminense foi mais do que marcante. Foram 108 jogos e quatro títulos, entre eles, a Libertadores em 2023, e a Recopa, no ano seguinte. O jogador de personalidade forte e com espírito de liderança foi tema de um documentário feito pela RECORD: Felipe Melo - Ousado está disponível no PlayPlus.