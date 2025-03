‘Férias silenciosas’: pesquisa nos EUA mostra que jovens acham aceitável fingir que trabalham

Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que muitos jovens no país acham aceitável fingir que estão trabalhando, são as chamadas "férias silenciosas". Os entrevistados também consideram normal sair mais cedo da empresa sem avisar ninguém. Para justificar essas férias silenciosas, 46% dos jovens ouvidos alegaram estresse ou tensão nervosa e 31% reclamaram que as folgas remuneradas são limitadas.



