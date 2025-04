Fernando Collor é preso no aeroporto de Maceió por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje no aeroporto, em Maceió (AL). Em 2023, ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Na audiência de custódia, nesta sexta-feira (25), o ex-presidente disse que foi detido quando iria se apresentar à Justiça. A prisão de Fernando Collor foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele negou o recurso da defesa por considerar que os advogados queriam atrasar o cumprimento da pena.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!