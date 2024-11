Fernando Haddad anuncia corte de gastos públicos; veja os principais pontos

Em um pronunciamento na noite desta quarta (27), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou medidas para frear a trajetória de crescimento das contas públicas. Entre as medidas anunciadas, estão um teto de 2,5% além da inflação anual para o reajuste do salário mínimo e o pagamento de abono salarial para trabalhadores com renda de até um salário mínimo. O governo pretende economizar R$ 70 bilhões nos anos de 2025 e 2026. Também serão adotadas medidas para pôr fim aos super salários de servidores públicos e a adoção da taxação de grandes fortunas. Haddad ainda anunciou a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.