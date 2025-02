Fernando Haddad se reúne com Davi Alcolumbre e apresenta prioridades econômicas do governo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta terça (11), para apresentar as 25 prioridades econômicas do governo para este ano. Dentre elas, estão a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, a taxação dos chamados super-ricos e a regulamentação da segunda fase da reforma tributária.