Fernando Haddad se reúne com senadores para aprovar pacote de corte de gastos no Congresso

As propostas de corte de gastos do governo, detalhadas nesta quinta (28) pelo ministro da Fazenda, precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. A discussão política já começou e o governo quer aprovar as medidas ainda este ano. Em busca de apoio, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniram com líderes partidários e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.