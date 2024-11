Foguetes do Hezbollah matam ao menos sete pessoas no norte de Israel

Funcionários do governo americano estão em Jerusalém para discutir uma proposta para o fim da guerra no Oriente Médio. No encontro, Benjamin Netanyahu disse que, seja qual for o acordo, a prioridade é garantir a volta dos moradores para casa em segurança. No norte de Israel, foguetes do Hezbollah mataram ao menos sete pessoas. Na Síria, as forças israelenses informaram que atingiram estoques de armas e centros de comando do grupo terrorista.