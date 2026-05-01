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Autoridades dizem que cessar-fogo 'encerrou' hostilidades entre EUA e Irã

Trump tinha até esta sexta-feira (1º) para encerrar conflito ou apresentar argumentos para estendê-lo

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Autoridades dizem que o cessar-fogo 'encerrou' as hostilidades entre EUA e Irã. O anúncio foi feito por um alto funcionário do governo Trump.

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