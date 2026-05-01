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Emirados Árabes afirmam que não se pode confiar no Irã

Estreito de Ormuz continua em grande parte fechado devido ao bloqueio iraniano

Conexão Record News|Do R7

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Um alto funcionário dos Emirados Árabes Unidos declarou que não se pode confiar em Teerã para acordos sobre o estreito de Ormuz.

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