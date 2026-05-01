Emirados Árabes afirmam que não se pode confiar no Irã
Estreito de Ormuz continua em grande parte fechado devido ao bloqueio iraniano
Um alto funcionário dos Emirados Árabes Unidos declarou que não se pode confiar em Teerã para acordos sobre o estreito de Ormuz.
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