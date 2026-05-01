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Irã apresenta nova proposta para conversas com o EUA

Versão anterior foi rejeitada pelo presidente norte-americano, Donald Trump

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O Irã entregou uma nova proposta de negociação aos Estados Unidos por meio do Paquistão, que atua como mediador do conflito.

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