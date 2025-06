Forças de Defesa de Israel lançam nova operação contra o Hamas

As forças de Defesa de Israel disseram hoje (3) que o Hamas está perdendo o controle da população da Faixa de Gaza por causa do programa de ajuda humanitária. Hoje o exército lançou uma nova operação contra o grupo terrorista. O ataque atingiu um dos centros de comando do Hamas, na região central da Faixa de Gaza. O local era uma escola que foi transformada em base dos terroristas. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que 27 palestinos morreram em um local próximo a um centro de distribuição de ajuda humanitária, no sul da Faixa de Gaza. O exército israelense afirmou que não atirou contra civis.



