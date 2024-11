Fortuna, condenações e atentado: conheça o perfil de Donald Trump

Com uma fortuna estimada em cerca de 6,5 bilhões de dólares, Donald Trump entrou na política já como presidente dos Estados Unidos em 2017, para seu primeiro mandato. Agora, o retorno à Casa Branca com votação expressiva consolida Trump como um dos mais poderosos líderes políticos da história americana. Uma trajetória marcada por polêmicas. Ele é o primeiro presidente do país condenado na Justiça e, por muito pouco, não perdeu a vida durante a campanha deste ano. Veja!