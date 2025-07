Fraude no INSS: compensações por descontos ilegais começam a ser pagos nesta quinta (24)

Começou nesta quinta-feira (24) a devolução do dinheiro descontado indevidamente dos aposentados e pensionistas do INSS. O esquema ilegal causou desvios de mais de R$ 6 bilhões. Enquanto isso, seguem as investigações da Polícia Federal sobre a fraude. Até agora, os responsáveis pelos desvios não foram presos ou denunciados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!