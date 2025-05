Funcionários da embaixada de Israel nos EUA são mortos em Washington; suspeita é de terrorismo

Dois funcionários da embaixada de Israel nos Estados Unidos foram mortos na noite da última quarta (21), em Washington. O caso é investigado como terrorismo e crime de ódio. O presidente Donald Trump declarou que foi um ato de antissemitismo. O casal Sara Milgrim e Yaron Lischinsky e um grupo de pessoas saíam de um evento no museu judaico, no centro da capital americana, quando um homem atirou. O suspeito é Elias Rodriguez, de 30 anos.



