G20 Social começa no Rio e antecede cúpula com as maiores economias do mundo

Nesta quinta (14), começou, no Rio de Janeiro, o G20 Social. O evento antecede a cúpula dos líderes das maiores economias do mundo. Pesquisadores, políticos e cidadãos do mundo inteiro discutem temas importantes tanto para a rotina da população, quanto para as mudanças de impacto global. O objetivo de cerca de 270 atividades do G20 Social é fazer com que os participantes saiam daqui prontos para colocar essas ideias em prática.