Gabinete de segurança de Israel aprova plano de controle militar da cidade de Gaza

O gabinete de segurança de Israel aprovou na madrugada desta sexta-feira (8), no horário local, um plano de controle militar da cidade de Gaza. Horas depois da aprovação, tanques de guerra foram vistos na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza. O exército israelense afirma que controla 75% do território. E agora vai ocupar a cidade onde moram cerca de um milhão de pessoas, quase a metade de toda a população palestina. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, as operações militares vão acontecer enquanto as forças de defesa fornecem ajuda humanitária fora das zonas de combate. .



