Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas para aviões que transportam ouro em Roraima

Depois da destruição de pistas clandestinas, essas rotas vicinais passaram a ser controladas pelos próprios criminosos

JR na TV|Do R7

Garimpeiros ilegais em Roraima usam estradas de terra como pistas de pouso para aviões que transportam ouro, burlando a fiscalização e operando ilegalmente. Depois da destruição de pistas clandestinas, essas rotas vicinais passaram a ser controladas pelos próprios criminosos, dificultando as operações de combate. As pistas para pouso e decolagem são estradas públicas não pavimentadas, as chamadas "Vicinais". Ao invés de controladores de voo, são os próprios criminosos que dão ordem para o piloto. Essas estradas ligam áreas rurais a rodovias maiores no norte de Roraima e servem, principalmente, para escoamento de produção agrícola e transporte de moradores da zona rural. As estradas começaram a ser usadas pelos garimpeiros depois de ações do governo para acabar com pistas clandestinas. Desde o início das ações, em março de 2024, 59 pistas ilegais foram destruídas e mais de 138kg de ouro foram apreendidos.

