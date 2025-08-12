Garimpeiros ilegais usam estradas de terra como pistas para aviões que transportam ouro em Roraima

Garimpeiros ilegais em Roraima usam estradas de terra como pistas de pouso para aviões que transportam ouro, burlando a fiscalização e operando ilegalmente. Depois da destruição de pistas clandestinas, essas rotas vicinais passaram a ser controladas pelos próprios criminosos, dificultando as operações de combate. As pistas para pouso e decolagem são estradas públicas não pavimentadas, as chamadas "Vicinais". Ao invés de controladores de voo, são os próprios criminosos que dão ordem para o piloto. Essas estradas ligam áreas rurais a rodovias maiores no norte de Roraima e servem, principalmente, para escoamento de produção agrícola e transporte de moradores da zona rural. As estradas começaram a ser usadas pelos garimpeiros depois de ações do governo para acabar com pistas clandestinas. Desde o início das ações, em março de 2024, 59 pistas ilegais foram destruídas e mais de 138kg de ouro foram apreendidos.



