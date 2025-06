Gasolina fica mais cara em cinco capitais do Brasil

Quase uma semana após a Petrobras reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras, a mudança ainda não chegou às bombas pelo Brasil. Além de Goiânia (GO), capitais como Palmas (TO), Recife (PE), São Luís (MA) e Teresina (PI) enfrentaram aumentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, solicitou ações imediatas a cinco órgãos de fiscalização para garantir que a redução chegue aos consumidores.



