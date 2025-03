Gilmar Mendes vota com Dias Toffoli para anular processos da Lava Jato contra Palocci

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o voto de Dias Toffoli para anular todos os atos da Operação Lava Jato contra o ex-ministro Antonio Palocci. O placar do julgamento agora está em dois votos a zero, faltando apenas um para formar maioria. O ministro Toffoli é o relator de um recurso da Procuradoria-Geral da República para manter os processos contra Palocci. No voto, Toffoli afirmou que o ex-juiz Sergio Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba agiram em "conluio" para impedir a ampla defesa de Palocci e outros investigados.



