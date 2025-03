Golpe do Pix: criminosos fingem fazer transação errada e convencem a vítima a devolver o dinheiro

Uma nova fraude com transferências via Pix tem chamado a atenção das autoridades financeiras. Criminosos dizem que fizeram uma transação errada e convencem a pessoa a devolver o dinheiro, só que para outra conta. Em seguida, acionam o mecanismo de devolução do próprio banco. O Banco Central afirma que a pessoa tem até 90 dias para devolver o Pix errado pela ferramenta de devolução.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!