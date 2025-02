Google paga o equivalente a R$ 1,9 trilhão para encerrar uma disputa judicial na Itália

O Google pagou o equivalente a R$ 1,9 trilhão para encerrar uma disputa judicial na Itália. A gigante de tecnologia era investigada por não pagar impostos no país entre 2015 e 2019. O órgão regulador da Itália já multou a empresa outras duas vezes. Em Israel, todos os 73 reféns podem ser libertados até o final da segunda fase do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Confira essas e outras notícias internacionais.



