Governo brasileiro nega espionagem de autoridades do Paraguai para garantir vantagens em Itaipu

Nesta segunda (31), o governo brasileiro negou que tenha espionado autoridades do Paraguai para garantir vantagens nas negociações das tarifas da hidrelétrica de Itaipu. A gestão do Presidente Lula disse que a ação aconteceu na administração de Jair Bolsonaro. De acordo com investigadores que atuam no caso, a operação teria sido coordenada fora do Brasil, a partir de países como Chile e Panamá. Os supostos alvos seriam integrantes do Senado, Câmara e até da Presidência paraguaia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!