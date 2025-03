Governo do Acre decreta situação de emergência após transbordamento de três rios

O governo do Acre decretou situação de emergência, por causa do transbordamento dos rios Acre, Juruá e Purus. Parte da capital, Rio Branco, está sem água depois que uma forte chuva fez o nível do rio Acre ultrapassar a cota de transbordamento, o que danificou as bombas flutuantes de abastecimento. 12 bairros foram afetados pela tempestade e 24 famílias estão desalojadas. Em cidades na fronteira com a Bolívia, choveu mais de 100 milímetros em apenas uma hora.



