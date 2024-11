Governo federal anuncia que o Brasil não vai adotar o horário de verão neste ano

Depois de uma reunião com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o Brasil não vai adotar o horário de verão em 2024. Segundo o ministro, as medidas do governo tomadas durante o ano fizeram com que os reservatórios chagassem a índices que garantem tranquilidade para o sistema.